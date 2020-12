Prof. Simon zaszczepił się na COVID-19. „Do tej pory nie umarłem”

Prof. Krzysztof Simon jest nie tylko dolnośląskim wojewódzkim konsultantem w dziedzinie chorób zakaźnych, ale również ordynatorem oddziału zakaźnego Wojewódzkim Szpitali Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. To tam w niedzielę po południu ruszyły szczepienia, które – podobnie jak na terenie całego kraju – najpierw obejmą pracowników służby zdrowia.

Prof. Simon: Szczepimy się od 130 lat

Wśród zaszczepionych znalazł wspomniany prof. Simon. – Szczepimy się od 130 lat na rożne choroby. Udało się wyeliminować całą masę chorób zakaźnych, śmiertelnych. To jest kolejne racjonalne posunięcie – podkreślił w rozmowie z Polsat News. Jak dodał, należy się szczepić, ponieważ wciąż nie wynaleziono skutecznego leku na koronawirusa. – To racjonalne, moralnie uzasadnione, a przede wszystkim uzasadnione ekonomicznie, bo kraj niedługo padnie, jak wszyscy będą chorować, a druga część nie będzie mogła dostać się do lekarza, bo łóżka będą zajęte przez zakażonych – dodał.

Ekspert wspomniał również o osobach sceptycznych wobec szczepień, które być może wkrótce uda się przekonać do zmiany postawy. – Wiem, że spotkam się dziś z mailami czy SMS-ami „mam nadzieję, że już zdechłeś po tym szczepieniu” , bo tak działają ruchy antyszczepionkowe. Zaręczam państwu, że jak do tej pory nie umarłem, a minęło już pół godziny – podkreślił.

