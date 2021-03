Stan wyjątkowy przed Wielkanocą? Piotr Müller: Nie wykluczamy żadnych działań

Od soboty obowiązują dodatkowe obostrzenia, które rząd wprowadził w odpowiedzi na zagrożenie epidemiczne. Czy ze względu na duże dzienne przyrosty liczby nowych zachorowań na COVID-19, rząd rozważa wprowadzenie stanu wyjątkowego?

– My od samego początku podkreślamy, że jeżeli będą potrzebne dalsze działania, to one mogą być wprowadzone. Natomiast na ten moment takich decyzji na ten tydzień nie należy się spodziewać – powiedział Piotr Müller w programie „Kwadrans polityczny TVP1”. – Jeżeli nie będzie jakiejś bardzo dużo większej dynamiki zachorowań niż dotychczas, to mam nadzieję, że żadnych dodatkowych decyzji nie trzeba będzie podejmować – kontynuował polityk.

Nowe obostrzenia? Piotr Müller: Nie wykluczamy żadnych działań

Krzysztof Ziemiec dopytywał rzecznika rządu, czy jego słowa oznaczają, że w obecnym tygodniu nie należy się spodziewać wprowadzenia stanu wyjątkowego.

– Nie wykluczamy żadnych działań, ponieważ dynamika zachorowań potrafi być bardzo różna. W związku z tym ja panu nie powiem w 100 proc., czy np. jutro sytuacja nie doprowadzi do tego, że trzeba będzie podjąć kolejne decyzje, bo niestety epidemia pokazuje, że potrafi być nieprzewidywalna. Natomiast na ten moment, tak jak wspominałem, obowiązują te obostrzenia, które zostały zakomunikowane – odpowiedział Piotr Müller.

