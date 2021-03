Czy przed Wielkanocą kościoły zostaną zamknięte? Rzecznik rządu komentuje

Na mocy obowiązujących od soboty obostrzeń w miejscach kultu może przebywać jeden wierny na 20 metrów kwadratowych. – Jeżeli w środę, czwartek byłoby znów powyżej 30 tys. nowych zachorowań (dziennie – red.), rząd rozważa zamknięcie kościołów? – zapytał Krzysztof Ziemiec w programie „Kwadrans polityczny TVP1”.

Czy kościoły zostaną zamknięte? Piotr Müller komentuje

Przestrzeganie aktualnego limitu: 1 osoba na 20 metrów kwadratowych, jest absolutnie wystarczające. Niech pan sobie wyobrazi, ile to jest 20 metrów kwadratowych, jakie to są odległości pomiędzy ludźmi, jeżeli będą przestrzegane te limity – powiedział Piotr Müller.

W dalszej części programu rzecznik rządu zaapelował o stosowanie się do wprowadzonych obostrzeń. – W tej chwili kluczem jest to, żebyśmy przede wszystkim nosili maseczki, dezynfekowali ręce, zachowywali dystans. To absolutnie wystarczy w sytuacji, gdy to wszystko będzie realizowane. Kluczem jest to, żebyśmy nie łamali tych obostrzeń, które już w tej chwili obowiązują – podkreślił na antenie publicznego nadawcy Piotr Müller.

