Kolejna granica przekroczona. Wiceszef MZ podał nowe dane o koronawirusie

Waldemar Kraska poinformował w rozmowie z Polsat News, że minionej doby (14-15 października) odnotowano 2771 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 oraz chorób współtowarzyszących zmarło 49 osób. Jest to o blisko 1000 nowych zakażeń i 18 zgonów więcej niż Ministerstwo Zdrowia raportowało przed tygodniem.

Koronawirus w Polsce. Niepokojąca liczba zgonów

– Niepokoi mnie liczba zgonów z powodu zakażenia koronawirusem.Te liczby powinny dać do myślenia szczególnie tym osobom, które nie są zaszczepione, bo to jest ostatni dzwonek, abyśmy uniknęli tej dużej czwartej fali – powiedział wiceminister zdrowia. Polityk poinformował, że do szpitali trafiają osoby w coraz gorszym stanie.

– Szansa na ich przeżycie jest naprawdę nikła – stwierdził. Wiceszef MZ ponownie zaapelował do Polaków o szczepienie się. – W tych województwach, gdzie jest zdecydowanie mniej osób zaszczepionych widzimy nie tylko zwiększoną liczbę nowych przypadków, ale także zdecydowanie większe obłożenie łóżek pacjentami z COVID-19 – poinformował.

Polityk prosił także, aby nie obawiać się testów na COVID-19. – To jest w naszym interesie abyśmy prawidłowo zdiagnozowali czy to jest grypa, czy przeziębienie. Mamy informację od naszych lekarzy, że w tym okresie jesiennym, przeziębieniowym, grypowym, pacjenci, którzy są umówieni na wizytę, nie chcą poddać się badaniu na koronawirusa – wyjaśnił.

Koronawirus. Będzie kolejny lockdown?

Waldemar Kraska mówił także w Polsat News o ewentualnych obostrzeniach, które miałyby być wprowadzone w Polsce w związku ze wzrostem liczby nowych zachorowań na COVID-19. Polityk poinformował, że w piątek 15 października odbędzie się spotkanie z Mateuszem Morawieckim i wojewodami oraz rządowy zespół zarządzania kryzysowego, na którym te decyzje będą zapadały. – Na obecną chwilę nie widzimy takiej potrzeby, aby wprowadzać jakieś restrykcje, ale to zależy tylko i wyłącznie od nas wszystkich – podkreślił.

