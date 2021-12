Są najnowsze dane o koronawirusie. 660 osób zmarło z powodu COVID-19

Choć ostatnich dniach liczba nowych przypadków koronawirusa była nieco mniejsza, raport Ministerstwa Zdrowia z 15 grudnia po raz kolejny przynosi niepokojące dane. Rzecznik rządu ujawnił w rozmowie z Radiem Zet, że ostatniej doby potwierdzono ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 660 osób. Jest to rekord czwartej fali pandemii w naszym kraju i najwięcej zgonów co najmniej od 22 kwietnia.

Piotr Muller zaznaczył, że w przytłaczającej większości zgony są spowodowane brakiem szczepień. - To trzeba wprost i twardo powiedzieć. Jedyny naukowy sposób, który jest w tej chwili znany to szczepienia i szybka reakcja, kiedy się zachorowało. To jest też efekt niestety tych tygodni ostatnich, gdy kumulowały się liczby zachorowań - zaznaczył rzecznik rządu.

Koronawirus Polska. Jak rząd będzie walczył z czwartą falą pandemii?

Od 15 grudnia w życie wchodzą nowe obostrzenia. Rzecznik rządu poinformował, że rząd przygotowuje także bazę szpitalną, zachęca do szczepień i tworzy warunki, które powodują, że warto się zaszczepić. Przyjęliśmy wariant mieszany, w którym z jednej strony jest limit, który pozwala, by osoby niezaszczepione weszły, a z drugiej strony dużo większa grupa zaszczepionych. To jest bodziec do szczepień - uważa rzecznik rządu.

