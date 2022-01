Niewykluczone dalsze obostrzenia koronawirusowe. Kiedy decyzja? Padł orientacyjny termin

– To, co obserwujemy w ostatnich dniach, od sylwestra, czyli te wzrosty, bo tak należy powiedzieć, teraz trwają analizy w MZ, codziennie są spotkania z naszymi analitykami dotyczącymi tego, czy jest to rzeczywiście pewne zachwianie trendu spadkowego, czy też być może odwrócenie już tego trendu i przejście w powolne wzrosty. Na dzisiaj jeszcze za wcześnie, żeby udzielić tej odpowiedzi – powiedział Wojciech Andrusiewicz na konferencji prasowej.

W najnowszym raporcie MZ poinformowało o potwierdzeniu ponad 11,6 tys. przypadków zakażeń koronawirusem, zmarły 433 osoby.

Koronawirus w Polsce. Będą kolejne obostrzenia?

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia poinformował, że na ten moment jest za wcześnie, aby decydować o wprowadzeniu nowych obostrzeń. Zaznaczył jednocześnie, że decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu najbliższych dni. – Pewnie państwo chcieliście usłyszeć o obostrzeniach, chcieliście usłyszeć o tym, jakie decyzje będą podawane w najbliższym czasie. Dzisiaj, we wtorek, jest jeszcze za wcześnie, by mówić o tym, że wprowadzimy od przyszłego tygodnia, czy też w okresie dwutygodniowym jakiekolwiek nowe obostrzenia – powiedział.

– Przekonamy się pewnie jutro, czy ten trend, o którym mówimy, czy też to odchylenie staje się faktem, czy też mamy do czynienia z sytuacją, tak jak mówiłem, podobną do roku ubiegłego, do przełomu roku. Na te pytania pewnie postaramy się państwu odpowiedzieć jutro, najdalej do piątku, tak jak zapowiadał minister Adam Niedzielski – zwrócił się do dziennikarzy Wojciech Andrusiewicz.

Kiedy decyzja o nowych obostrzeniach?

Adam Niedzielski jako pierwszy zapowiedział, że w najbliższą środę lub piątek będą podejmowane kolejne decyzje dotyczące obostrzeń wprowadzonych w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. – Jeżeli będziemy widzieli w tym tygodniu, że mamy kontynuację wzrostowego trendu infekcji, przy zapełnieniu łóżek mniej więcej (na poziomie – red.) 20 tys., czyli cały czas bardzo wysokim, tak – będziemy podejmowali kolejne decyzje zaostrzające – stwierdził minister zdrowia.

Dopytywany, czego mogą dotyczyć ewentualne obostrzenia, Adam Niedzielski wskazał, że rozmowy będą dotyczyły m.in. działania szkół. Zaznaczył jednak, że „ogromnym kosztem jest ograniczanie nauki stacjonarnej” . Dodał, że możliwe są też „inne restrykcje związane z ograniczaniem działalności gospodarczej, galerii i i nnych tego typu miejsc” .

Niedługo po rozmowie z ministrem Niedzielskim, portal rmf24.pl opublikował doniesienia o sporze w rządzie dotyczącym restrykcji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pomysł zwiększenia skali obostrzeń nie ma poparcia. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem miałoby być przedłużenie obowiązujących restrykcji.

