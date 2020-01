Brytyjska astronautka: Kosmici istnieją i mogą żyć teraz na Ziemi

Czy istnieje życie w kosmosie? To jedno z pytań, które najbardziej nurtują ludzkość, odkąd zaczęliśmy interesować się tym, co poza naszą planetą. Na to pytanie odpowiedziała dr Helen Sharman, pierwsza Brytyjka, która poleciała w kosmos. Chemiczka brała udział w rosyjskiej misji na stację Mir, która obywał się w ramach „Projektu Juno”. Sharman, która była też pierwszą kobietą w kosmosie, która nie pochodziła z USA lub Związku Radzieckiego, była w przestrzeni kosmicznej przez 8 dni.

Kosmici mogą być wśród nas

Odznaczona m.in. Orderem Imperium Brytyjskiego i rosyjskim Orderem Przyjaźni, chemiczka udzieliła ostatnio wywiadu magazynowi Observer. Pada w nim kilka zdań, które, mimo że brzmią bardzo sensacyjnie, to po wysłuchaniu argumentów, już tak sensacyjne nie są. Przede wszystkim, Brytyjka zapytana, czy kosmici istnieją, powiedziała, że jest to tym przekonana. Jej zdaniem, w kosmosie musi istnieć cała masa różnych form życia. Kosmici definiowani są więc jako jakaś forma życia, a nie inteligenta rasa znana nam głównie z powieści i filmów sci-fi. Drugą tezą, która wybija się z wywiadu, jest twierdzenie, że jakieś, kosmiczne formy życia, mogą być w tym momencie wśród nas. Chemiczka podkreśla bowiem, że kosmici wcale nie muszą być zbudowani z węgla i azotu tak jak ludzie. Równie dobrze mogą być dla nas zupełnie niewidoczni.

Pierwszy Brytyjczyk w kosmosie

Helen Sharman wyraziła także swoje zniesmaczenie faktem, że ciągle musi być nazywana pierwszą Brytyjką w kosmosie, mimo że de facto jest pierwszą osobą z Wielkiej Brytanii. Gdyby jednak pisano, że pierwszy obywatel Wielkiej Brytanii, to ludzie automatycznie zakładaliby, że był to mężczyzna.

