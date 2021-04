Selfie z Marsa. Łazik Curiosity przypomniał o swoim istnieniu

Oczy opinii publicznej skierowane są w ostatnim czasie na łazik Perseverace, który udanie wylądował na Marsie w lutym tego roku. Nie jest on jednak jedynym pojazdem NASA, który przemierza Czerwoną Planetę. Do tej pory najwięcej dla zbadania Marsa zrobił łazik Curiosity, który właśnie postanowił o sobie przypomnieć. Wysłał selfie w jakości 318 megapikseli. A to tylko jedno z setek tysięcy zdjęć, które pojazd zrobił podczas swojej misji.

Curiosity wylądował na Marsie 6 sierpnia 2012 roku i od tamtej pory nieprzerwanie dostarcza nowych fotografii, a także prowadzi badania, które analizowane są w Laboratorium Napędu Odrzutowego (NASA JPL), które dowodzi wszystkimi misjami bezzałogowymi prowadzonymi przez agencję. Curiosity przejechał już łącznie blisko 25 km co zajęło mu 3077 dni marsjańskich.

Więcej niż jedno zdjęcie

Nowe selfie to tak naprawdę seria nałożonych na siebie zdjęć wykonanych różnymi aparatami. Łącznie złożyło się na nie aż 60 fotografii wykonanych instrumentem Mars Hand Lens Imager, czyli aparatem fotograficznym umieszczonym na ramieniu łazika. Na obrazie widać nie tylko łazik, ale także sześciometrowe wzniesienie nazywane „Mont Mercou”.

