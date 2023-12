Pełnia Księżyca w grudniu 2023. Kiedy zobaczymy Zimny Księżyc?

Grudniowa pełnia Księżyca będzie już ostatnią w tym roku. Zimowy spektakl będzie trwał przez kilka dni i przypadnie akurat na czas Bożego Narodzenia. Może przysporzyć wiele problemów ze snem, ale i rozjaśnić zbliżającą się noc wigilijną. Kiedy dokładnie Księżyc znajdzie się w pełni?

Co to jest pełnia Księżyca?

Pełnia to jedna z faz Księżyca, w czasie której znajduje się on po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Z punktu widzenia mieszkańców Ziemi Księżyc tworzy wtedy na niebie ogromny i idealny okrąg. Świeci wtedy bardzo jasno, rozświetlając mrok nocy.

Grudniowa pełnia Księżyca, czyli Zimny Księżyc

Ostatnia w roku pełnia Księżyca nazywana jest Zimnym Księżycem lub Pełnią Długich Nocy. Nazwa zjawiska związana jest z tym szczególnym czasem, przypadającym na koniec roku. Grudniowe noce są najzimniejsze i najdłuższe w roku, przez co od dawna stanowiły wdzięczny materiał do tworzenia baśni i legend. Wiele pogańskich ludów wierzyło, że w grudniu światłość mierzy się z ciemnością. Ta pierwsza wygrywa to starcie, dlatego od stycznia dni stają się coraz dłuższe, a noce – krótsze.

Kiedy grudniowa pełnia Księżyca?

Grudniowa pełnia Księżyca przypada w środę 27 grudnia, ale Srebrny Glob będzie pięknie prezentował się już kilka dni wcześniej. Maksimum zjawiska przypadnie 27 grudnia o godzinie 1:33 w nocy. Do obserwowania nieba nie będą potrzebne żadne urządzenia – blask jasnej tarczy Księżyca będzie można zobaczyć gołym okiem.

Jak wpływa na nas pełnia Księżyca?

Pełnia Księżyca to wyjątkowy czas, któremu niektórzy przypisują specjalne znaczenie. W czasie pełni wiele osób skarży się na nadmierne pobudzenie, problemy ze snem, niepokój, a także gorsze samopoczucie fizyczne. W tym czasie nie tylko możemy cierpieć na bezsenność, ale i mieć wyraźnie gorszy nastrój i odczuwać spadek formy. Naukowcy od lat prowadzą badania, które mają sprawdzić, czy aktywność mózgu człowieka jest zsynchronizowana z fazami Księżyca.

