Chińska sonda wylądowała na ciemnej stronie Księżyca. To ma być przełomowa misja

W nocy z soboty na niedzielę chińska sonda kosmiczna Chang'e-6 wylądowała na niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca. Jak podała Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna (CNSA), pojazd wylądował w gigantycznym księżycowym kraterze nazywanym Basen Biegun Południowy – Aitken chwile po północy polskiego czasu.

Chińska sonda wylądowała na ciemnej stronie Księżyca. Przełomowa misja

Chang'e-6 wyposażona jest w szereg instrumentów i własny napęd, które mają pozwolić jej na realizację głównego celu misji – zebrania 2 kilogramów próbek księżycowych skał i powrót z nimi na Ziemię. Misja rozpoczęła się 3 maja tego roku. Sonda została wyniesiona na orbitę za pomocą systemu nośnego Chang Zheng 5 (Długi Marsz 5) z chińskiego centrum kosmicznego Wenchang.

Po udanym wylądowaniu na Księżycu sonda ma w ciągu dwóch dni pobrać próbki skał. Próbki zostaną następnie przeniesione do rakiety na szczycie lądownika, która wystartuje z powrotem w przestrzeń kosmiczną, połączy się z innym statkiem kosmicznym na orbicie księżycowej i wróci na Ziemię. Jej powrót jest przewidywany na 25 czerwca, a lądowanie ma odbyć się na terenie Chin.

Jeśli misja się powiedzie, to Chiny staną się trzecim po USA i ZSRR krajem, który sprowadzi próbki księżycowe na Ziemię. Jednocześnie po raz pierwszy w historii będą to próbki z tzw. ciemnej strony Księżyca. Próbki mają pozwolić na zbadanie 4,5 miliarda lat historii Księżyca. Pozwolą także na porównanie ciemnego obszaru Księżyca z lepiej poznaną stroną Księżyca zwróconą w kierunku Ziemi.

Prowadzenie misji w tym rejonie jest o tyle utrudnione, że strona ta jest usiana ciemnymi i głębokimi kraterami, które utrudniają komunikację z Ziemią. Dlatego faza lądowania, która już się udana, była opisywana jako najtrudniejsza część misji Chang'e-6.

„Ciemna strona” Księżyca?

Niewidoczna strona Księżyca to ta powierzchnia półkuli, która ze względu na rotację synchroniczną satelity nie jest nigdy widoczna z Ziemi. Określenie „ciemna strona Księżyca” używane potocznie, nie odpowiada prawdzie, bowiem Księżyc obraca się względem Słońca i np. podczas nowiu to część widoczna zwrócona do Ziemi jest nieoświetlona. Określenie „ciemna” należałoby więc raczej rozumieć jako niewidoczna, niż ta, na której brakuje światła.

Pierwsze zdjęcia tej półkuli Księżyca wykonała radziecka sonda Łuna 3 w 1959 roku. Kolejne w 1965 dostarczyła kolejna wysłana przez ZSRR sonda, ZOND3. Dotychczas nie odbyło się po tej stronie Księżyca żadne lądowanie załogowe, uderzyło w nią kilka sond bezzałogowych. Po raz pierwszy udanego lądowania po ciemnej stronie Księżyca dokonała sonda Czang'e 4 w 2019 roku, która przez następne miesiące wysyłała dane z tej części ziemskiego satelity.

