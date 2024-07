Potężna burza magnetyczna zakłóci komunikację radiową, lotnictwo i satelity. Jej szczyt będzie jutro

NASA uchwyciła erupcję ciemnej plazmy na Słońcu, która ma 60 procent szans na spowodowanie przerw w dostawie prądu na Ziemi w tym tygodniu – donosi Daily Mail. Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna wydała w poniedziałek ostrzeżenie, że może dojść do „wahań sieci energetycznej”. Rozbłysk może potencjalnie zakłócić działanie radia, komunikacji lotniczej i operacji satelitarnych, jeśli dojdzie do niego do piątku.

Z kolei szanse na bardzo ekstremalny rozbłysk klasy X, który może spowodować przerwy w dostawie prądu na całym świecie, wynoszą 15 proc. Rozbłyski słoneczne są podzielone na cztery kategorie według ich nasilenia: rozbłyski klasy X są najbardziej intensywne, następnie M i C oraz najsłabsze B. Jedynie rozbłyski dwóch najwyższych klas emitują energię wystarczająco silną, aby wpłynąć na Ziemię, gdzie ich impulsy elektromagnetyczne mogą powodować zakłócenia w komunikacji i elektryczności.

Ziemię czekają coraz silniejsze burze słoneczne. Ich szczyt nadejdzie wkrótce

Od niedzieli wieczór przez dobę co najmniej sześć rozbłysków słonecznych klasy M spowodowało zakłócenia radiowe na całym świecie, w tym jeden rozbłysk M1, który spowodował przerwy w dostawie prądu w niektórych częściach półkuli zachodniej i trzy w Azji. Największym z nich był rozbłysk klasy M3.2, który doprowadził do awarii radiowej na Pacyfiku pod koniec niedzieli. Eksperci ostrzegają, że w przyszłym roku Ziemię czekają coraz silniejsze burze słoneczne.

Słońce nie osiągnęło jeszcze swojego maksimum w swoim 11-letnim cyklu słonecznym, w którym większe turbulencje zwiększają produkcję energii. „Maksimum” powinno nadejść w upalne lato przyszłego roku: lLipiec 2025. – W ciągu najbliższego roku lub dwóch możemy spodziewać się znacznie większych burz – podsumował astrofizyk dr Jonathan McDowell. – To czas, w którym pojawia się najwięcej plam słonecznych i zaczynają się one powiększać – zakończył Dean Pesnell z NASA.

