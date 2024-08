Polak coraz bliżej misji w kosmos. „Będzie się działo!”

W poniedziałek, 5 sierpnia, polski astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dr Sławosz Uznański rozpoczyna praktyczną część szkolenia przygotowującego do polskiej misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS – informuje oficjalnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Sam zainteresowany także informuje o swojej podróży na praktyczną część szkolenia. On jednak robi to mniej oficjalnie. „Będzie się działo!” – zapowiada we wpisie na Instagramie. „W ten weekend przeprowadzam się do Houston. W poniedziałek zaczynam szkolenie w Axiom Space, a następnie w Space X i NASA” – czytamy.

Skomplikowane szkolenie polskiego astronauty

Sławosz Uznański przejdzie szkolenie wraz z pozostałymi trzema uczestnikami misji. Są to: pochodzący ze Stanów Zjednoczonych dowódca misji Peggy Whiston, pochodzący z Indii pilot misji Shubhanshu Shukla i pochodzący z Węgier specjalista misji Tibor Kapu.

Zanim jednak cała czwórka ruszy w kosmos, konieczne będzie zatwierdzenie ich przez międzynarodowy komitet odpowiedzialny za Międzynarodową Stację Kosmiczną ISS. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich pięciu międzynarodowych partnerów ISS: NASA, ESA, Roskosmos, JAXA i Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej.

Polak spędzi w kosmosie dwa tygodnie

Polska misja na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS odbędzie się w 2025 roku i będzie się skupiać na testach polskich technologii oraz eksperymentach naukowych. Potrwa około dwóch tygodni.

Start misji odbędzie sięz należącego do NASA Kennedy Space Center ulokowanego na Przylądku Canaveral na Florydzie. „Lot na ISS zostanie zrealizowany rakietą Falcon 9 firmy SpaceX, która wyniesie na orbitę kapsułę załogową Dragon” – informuje ministerstwo.

Sławosz Uznański poleci w kosmos jako specjalista misji. W ciągu dwóch tygodni ma on przeprowadzić 18 różnych eksperymentów, które mogą mieć wpływ na przyszłość kosmicznej technologii. Będzie on drugim po gen. Mirosławie Hermaszewskim Polakiem, który znalazł się na orbicie.

