Niecodzienny duet na nocnym nieboskłonie. Saturn zbliży się do Księżyca

W sobotę, 29 listopada dojdzie do efektownego zjawiska astronomicznego – koniunkcji Księżyca z Saturnem.

Oznacza to, że z punktu widzenia obserwatora na Ziemi obydwa obiekty ustawią się na firmamencie bardzo blisko siebie. Obserwację zjawiska będzie można zacząć wkrótce po zachodzie Słońca – nasz naturalny satelita stanie się widoczny wcześniej, nawet gdy niebo pozostanie jeszcze jasne. Saturn pojawi się tuż pod nim.

Koniunkcja Księżyca z Saturnem. Gdzie i kiedy wypatrywać kosmicznego duetu?

Najlepsze warunki do oglądania koniunkcji wystąpią wieczorem, nisko nad południowym horyzontem. Układ pozostanie widoczny do około północy, po czym oba ciała niebieskie znikną za zachodnią częścią nieboskłonu.

W momencie zbliżenia około 65 procent powierzchni księżycowej tarczy będzie rozświetlone. Sam Saturn osiągnie jasność 1,07 magnitudo, co odpowiada blaskowi najjaśniejszych gwiazd. Intensywne światło Księżyca może jednak utrudnić jego dostrzeżenie, dlatego w obserwacjach świetnie sprawdzi się lornetka.

Kolejna okazja na obserwację już w grudniu

To nie ostatnie takie widowisko w tym roku. Następna bliska koniunkcja Księżyca i Saturna nastąpi w nocy z 26 na 27 grudnia.

Wówczas tarcza Srebrnego Globu będzie oświetlona w około 40 procentach. Jest jednak pewne „ale” – czas na obserwację będzie krótszy – około godziny 22 Księżyc zajdzie pod horyzont, kończąc ten wyjątkowy spektakl.

