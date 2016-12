Kaczyński gotów poświęcić PKB dla swojej wizji Polski. Petru ostro odpowiada

Kaczyński w rozmowie z agencją Reutera odniósł się m.in. do działań Komisji Europejskiej, która interesuje się zachowaniem zasad praworządności w Polsce. – To absolutna komedia, bo w Polsce nie dzieje się nic, co narusza praworządność – podkreślił.

Prezes PiS przekonywał również, że jest w stanie zaakceptować zmniejszenie tempa wzrostu polskiej gospodarki, w celu wdrożenia swojej wizji politycznej. – Poprzednia polityka gospodarcza kosztowała nas dziesiątki miliardów złotych rocznie –poinformował.

Kaczyński bez wpływu na podejmowane decyzje?

– Moja rola jest czasem porównywana do pierwszego sekretarza z czasów komunizmu. Pierwszy sekretarz miał wielki budynek z setkami pracowników. Nie byłbym w stanie tym zarządzać, nawet gdybym był nieporównanie mądrzejszy niż jestem teraz i miałbym umysł Einsteina – zapewniał prezes PiS.

Kaczyński wyjaśnił też, że w sferze politycznej cieszy się dużym autorytetem, ale w rzeczywistości większość decyzji jest podejmowanych bez jego woli i świadomości. Agencja Reutera podkreśliła, że Jarosław Kaczyński w przeciwieństwie do swojego brata woli „kierować polityką z tylnego siedzenia”.

„Bezczelny przekaz”

Na słowa Jarosława Kaczyńskiego zareagowała już.Nowoczesna – Wizja Jarosława Kaczyńskiego i PiS jest realizowana kosztem Polaków. Tak działają ludzie opętani – skomentował na konferencji prasowej Ryszard Petru. – To wyjątkowo bezczelny przekaz prezesa PiS na święta. Nowoczesna zrobi wszystko, aby nie dopuścić do dalszej realizacji szalonej wizji Jarosława Kaczyńskiego. Nasza wizja na Polskę to warunki dla wzrostu i wsparcie rozwoju gospodarczego, a nie realizacja ideologicznej wizji wodza ­– dodał.