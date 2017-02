Czarnecki: Wałęsa nadal będzie kłamał w żywe oczy

We wtorek 31 stycznia w siedzibie IPN zaprezentowano opinię biegłych, z której wynika, że odręczne zobowiązanie współpracy z SB zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze doniesienia historyków, m.in. Sławomira Cenckiewicza (obecnie członka Kolegium IPN), który w opublikowanej w 2008 roku książce, które współautorem jest Piotr Gontarczyk, dowodził, że Lech Wałęsa to TW „Bolek”. Sam były prezydent wielokrotnie zaprzeczał, jakoby współpracował z SB i twierdził, że podpisy pod dokumentami znalezionymi w domu Czesława Kiszczaka, zostały sfałszowane. Ponieważ taką wersję (która okazała się nieprawdziwa - red.), przedstawił przed prokuratorem, mogą go czekać konsekwencje prawne.

Zdaniem Ryszarda Czarneckiego z PiS, jednoznaczna opinia biegłych nie zakończy sporu wokół sprawy TW "Bolka". – Koniec nastąpiłby w momencie, w którym Wałęsa spuścił by głowę, uderzył się w pierś i do wszystkiego przyznał oraz poniósł należyte konsekwencje. On tego nie zrobi, więc to niekończąca się opowieść, ponieważ Wałęsa nadal będzie kłamał w żywe oczy – stwierdził.

Poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak zwrócił uwagę na to, że istnieją dwa aspekty oceny byłego prezydenta. – Z jednej strony Lech Wałęsa jest wizytówką Polski i Polaków za granicą, lider, który wprowadził solidarność i wyprowadził ludzi na ulicę. Tak jest postrzegany na całym świecie. Kłopot polega na tym, że my mówiąc te słowa podkopujemy go trochę. W istocie Wałęsa jest dobrem dla Polaków za granicą. Z drugiej strony skubaniec donosił na swoich kolegów, rujnował im życie i jeszcze brał za to pieniądze. Wszyscy wiemy, że tak po prostu się nie robi. Nie donosi się na kolegów za pieniądze – podkreślił.