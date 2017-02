PWPW liderem nowoczesnej personalizacji. Nowy projekt odmieni dokumenty państwowe

Łącznie NCBiR oraz konsorcjanci PWPW S.A. oraz EIT + planują przeznaczyć na przedsięwzięcie 8 mln złotych. Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2016 roku i potrwa do końca 2020 roku. – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych od lat przeznacza duże środki na działalność badawczo-rozwojową – wyjaśnia Robert Malicki, członek zarządu PWPW S.A. Jak podkreśla, dla PWPW S.A. najważniejsza jest produkcja dokumentów na potrzeby administracji państwowej.

Celem wspólnego przedsięwzięcia PWPW S.A. oraz EIT+ jest opracowanie i wdrożenie technologii personalizacji blankietów państwowych dokumentów w Polsce, dzięki której możliwe będzie otrzymywanie wielobarwnych zdjęć w wysokiej rozdzielczości na dokumentach poliwęglanowych.

Nowoczesne technologie zabezpieczania dokumentów

Robert Malicki, członek zarządu PWPW S.A. podkreśla, że technologie personalizacji dokumentów identyfikacyjnych rozwijane są od kilkudziesięciu lat. – W tym czasie zaproponowano wiele rozwiązań bazujących na różnych podłożach, zarówno papierowych, jak i polimerowych, a także różnych zabezpieczeń dokumentów. Jednakże celem nadrzędnym w dalszym ciągu jest zwiększenie poziomu zabezpieczenia dokumentów identyfikacyjnych, ściśle powiązanego z jakością bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Szczególnie istotne jest to zagadnienie przy wzmożonej obecnie polityce imigracyjnej i azylowej w państwach członkowskich UE – wyjaśnia.

Jak zaznacza, z rozwoju techniki korzystają także fałszerze, którzy rozwijają coraz to nowsze sposoby podrabiania i przerabiania dokumentów oraz kradzieży tożsamości. – W związku z tym należy doskonalić sposoby zabezpieczania samych dokumentów, jak i systemów, w jakich funkcjonują. Powinno się to odbywać w oparciu o wykorzystanie w maksymalnym stopniu krajowych możliwości. Zatem ważnym i strategicznym zadaniem dla naszego państwa jest to, aby nowoczesne technologie zabezpieczania dokumentów identyfikacyjnych były efektem polskiej myśli technicznej – tłumaczy Robert Malicki, członek zarządu PWPW S.A.

Było czarno, ma być kolorowo

W obecnie stosowanej technologii łączenia poliwęglanu z personalizacją znakowania laserowego wykorzystywany jest wyłącznie kolor czarny. Konsorcjum pracuje nad uzupełnieniem tej technologii o znakowanie dokumentów kolorowym obrazem. – Projekt ma również doprowadzić do zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa najważniejszych dokumentów państwowych, tj. dla przykładu skutecznej zabezpieczyć przed przerabianiem oryginalnie wprowadzonych danych, polepszyć identyfikację wszelkich śladów ingerencji w dokumencie; spowodować szybszą i łatwiejszą weryfikację posiadacza dokumentu oraz zwiększyć ograniczenie nieuprawnionego użycia – tłumaczy dr Tomasz Baraniecki, kierownik Laboratorium Mikroobróbki Laserowej.

Konsorcjum pod kierownictwem PWPW S.A. przez cały okres realizacji projektu zamierza ściśle współpracować z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącym rolę gestora tematu badawczego. Pomyślna realizacja projektu da szansę wprowadzenia nowego, innowacyjnego rozwiązania, istotnie poprawiającego poziom zabezpieczenia szerokiej gamy dokumentów państwowych.