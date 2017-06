Schetyna ostro o Sadurskiej. „Bierze udział w napaści na spółki Skarbu Państwa”

Minister Henryk Kowalczyk potwierdził w czwartek 8 czerwca, że Małgorzata Sadurska jest kandydatem na członka zarządu PZU. Do tych informacji odniósł się w TVN24 Grzegorz Schetyna, który mówił o „udziale szefowej Kancelarii Prezydenta w napaści na spółki Skarbu Państwa”. – Gdyby ktoś za naszych czasów zrobił taką rzecz, jaką robi szefowa Kancelarii Prezydenta, w taki sposób lądując i to jeszcze tak „na skróty”, to rzeczywiście nikt by nam tego nie odpuścił – przekonywał. – Jeśli jakikolwiek urzędnik Bronisława Komorowskiego wylądowałby w spółce skarbu państwa o takim zasięgu jak PZU, jako wiceprezes bez doświadczeń, tylko po to, żeby zarabiać więcej pieniędzy, zostalibyśmy totalnie zaatakowani przez wszystkie media i opozycje – dodał. Lider PO przyznał, że trzeba rozmawiać o „tysiącach Misiewiczów i Sadurskich w spółkach skarbu państwa”.

Rezygnacja Sadurskiej

Przypomnijmy, że Małgorzata Sadurska złożyła rezygnację z funkcji szefowej Kancelarii Prezydenta. O tym, że Małgorzata Sadurska zrezygnuje z funkcji w Kancelarii Prezydenta, spekulowano od ponad tygodnia. Jako pierwszy opisał to „Super Express”, według którego Sadurska podała się do dymisji już 1 czerwca. Dziennik donosił też, że Sadurska miałaby – po epizodzie w Kancelarii – trafić do jednej ze spółek Skarbu Państwa, a dokładniej PZU.

Te doniesienia potwierdziły się 8 czerwca. Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, powiedział na antenie RMF FM, że minister Sadurska złożyła rezygnację. – Ta rezygnacja została przyjęta z dniem 12 czerwca, czyli od najbliższego poniedziałku pani minister przestaje pełnić swoją funkcję – powiedział Łapiński. Nieoficjalnie wiadomo, że Małgorzatę Sadurską na stanowisku szefa Kancelarii Prezydenta ma zastąpić Halina Szymańska. O godz. 13.30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość odwołania obecnie urzędującego i powołania nowego Szefa KPRP.