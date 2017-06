Teraz i ty możesz wstąpić do Kukiz'15. Jest jeden warunek

Ugrupowanie Pawła Kukiza uruchamia specjalnie przygotowaną witrynę internetową – samorzadyzkukizem.pl. Za jej pośrednictwem obywatele mogą zgłaszać swoje kandydatury do wyborów samorządowych.

Paweł Kukiz podkreślił, że na jego listach wyborczych znajdzie się miejsce dla każdego, kto chce mieć realny wpływ na budowanie lokalnej społeczności. – Warunek jest jeden – uczciwość. – Chcemy otworzyć samorządy dla wszystkich obywateli i wreszcie wyrwać je z rąk partyjnych klanów – mówił.

Poseł Tomasz Jaskóła dodał, że to „kampania obywatelska i dla obywateli”. – Chcemy, żeby każdy obywatel mógł kandydować do sejmików, rad powiatowych, gminnych i miejskich – przekonywał. Na ruch społeczny Kukiza składają się liczne organizacje i stowarzyszenia, tj. Stowarzyszenie na Rzecz Nowej Konstytucji, Stowarzyszenie Wolnościowe czy Endecja. Paweł Kukiz chce zaprosić do współpracy kolejne i budować struktury w oparciu o działaczy lokalnych. – Tym różnimy się od partii politycznych, że do współpracy zapraszamy wszystkich – stwierdził Jaskóła.