Sejm mówi „tak” medycznej marihuanie. Posłowie przyjęli ustawę

Ustawa ma umożliwić chorym dostęp do preparatów z konopi, które będą wytwarzane w aptekach na podstawie recepty od lekarza. Uprawa roślin jest nadal niedozwolona.Surowiec sprowadzany będzie z zagranicy.

Projekt przygotowany przez klub Kukiz'15 przewidywał początkowo, że sam pacjent, po uzyskaniu zezwolenia będzie mógł uprawiać konopie i sporządzać przetwory na potrzeby terapii. Pozwolenie na to wydawałby wojewódzki inspektorat farmaceutyczny. Ilość zbiorów - według wstępnej wersji projektu - miałaby wystarczyć maksymalnie na trzymiesięczną kurację. W czasie posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej wprowadzono wiele zmian do projektu.

Platforma Obywatelska zapowiedziała już złożenie poprawek do projektu podczas prac w Senacie. Ugrupowanie Grzegorza Schetyny chce m.in. aby w Polsce prowadzone były kontrolowane uprawy konopi. To rozwiązanie popiera także współautor projektu Piotr Liroy-Marzec, który zwraca uwagę, że byłyby to dodatkowe wpływy do budżetu.