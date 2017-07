20-latek włamał się do kościoła i okradł skarbonki z datkami

Funkcjonariusze dostali zgłoszenie o włamaniu do kościoła 4 lipca. Śledczy ustalili, że sprawca uszkodził skobel drzwi wejściowych i dostał się do środka. Tam wyłamał drzwiczki trzech skarbonek na ofiary i zabrał z nich około 300 zł w gotówce. Oprócz pieniędzy zabrał ze sobą bordowe sukno materiałowe.

Funkcjonariusze dotarli do monitoringów miejskich i namierzyli prawdopodobnego sprawcę włamania. Mimo że wiedzieli już, jak wygląda podejrzewany mężczyzna, to nie znali jego tożsamości i nie wiedzieli, gdzie go szukać. Następnego dnia kryminalni ustalili tożsamość mężczyzny, którym okazał się 20-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego. Policjanci wiedzieli, że ma spotkać się ze znajomymi na jednym z parkingów w Zgierzu. Obserwując to miejsce funkcjonariusze namierzyli 20-latka, który był wspólnie ze znajomymi.

Początkowo chłopak podawał policjantom dane swojego brata, gdyż sam był poszukiwany. Śledczy przesłuchiwali świadków, wykonywali oględziny i okazania. Funkcjonariusze odzyskali skradzione sukno materiałowe, które podejrzany przekazał swojemu znajomemu. Policjanci odnaleźli je w piecu przygotowane do spalenia.

20-latek usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem do obiektów sakralnych. Jedno włamanie miało miejsce na terenie Zgierza, drugie 5 lipca na terenie powiatu radomszczańskiego. Za włamanie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.