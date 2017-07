Nowoczesna, PO, PSL i UE powołują sztab koordynacyjny

W poniedziałkowym spotkaniu przedstawicieli klubów opozycyjnych nie wziął udziału żaden polityk Kukiz'15. – Ustaliliśmy, że będziemy wzajemnie koordynować swoje działania, że od tego momentu spotykamy się codziennie rano i wieczorem żeby rozmawiać o tym jakie działania podejmujemy – powiedziała dziennikarzom po spotkaniu szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Zaznaczyła, że Prawo i Sprawiedliwość łamie demokrację, stąd decyzja o ścisłej koordynacji działań opozycji. – Obowiązkiem każdego przyzwoitego Polaka w tym momencie powinna być walka z tym atakiem PiS na niezależne sądy – zaznaczyła z kolei posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Przy okazji koordynacji działań w związku z projektem ustawy o SN Katarzyna Lubnauer wskazała na poniedziałkowe wysłuchanie poselskie, które organizuje Platforma Obywatelska czy też zwrócenie się przez Nowoczesną do instytucji międzynarodowych, aby wysłały swoich przedstawicieli w celu obserwacji tego, co dzieje się obecnie w Sejmie.

Poseł PO Andrzej Halicki zaznaczył natomiast po spotkaniu, że koordynacja oraz stworzenie wspólnego zespołu, który zajmie się wytyczaniem, w jaki sposób reagować będzie na łamanie prawa pokazuje, że „cała opozycja w jednolity sposób zatrzymała ten walec antydemokratyczny”. Poseł PSL Marek Sawicki zaznaczył, że wszystkie kluby parlamentarne zwrócą się z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy, by zawetował przepisy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz sądach powszechnych. Jacek Protasiewicz z Unii Europejskich Demokratów zaapelował natomiast do klubu Kukiz'15, aby byli razem z innymi klubami opozycyjnymi, które stworzą zespół koordynacyjny.