Donald Tusk ponownie wezwany do prokuratury

Według nieoficjalnych doniesień tvn24.pl, szef Rady Europejskiej ma się stawić w Prokuraturze Krajowej 3 sierpnia. Źródło w prokuraturze, na które powołują się dziennikarze twierdzi, że tym razem przesłuchanie dotyczy innego śledztwa, niż to, w związku z którym były premier był przesłuchiwany w kwietniu.

Donald Tusk został ponownie wezwany na 5 lipca w charakterze świadka w jednym z tzw. śledztw okołosmoleńskich. Szef Rady Europejskiej zawiadomił wówczas przez pełnomocnika, że nie pojawi się na przesłuchaniu. Postępowanie, w ramach którego prokuratura wezwała Donalda Tuska do złożenia zeznań, dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych bezpośrednio po katastrofie w Smoleńsku. Obejmuje ono m.in. ówczesnych prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy nie uczestniczyli na terenie Federacji Rosyjskiej w sekcjach 95 ofiar katastrofy smoleńskiej ani nie wnioskowali o ich dopuszczenie do tych sekcji. Nie nakazali również przeprowadzenia sekcji bezpośrednio po przewiezieniu ciał ofiar do Polski.

Poprzednie przesłuchanie

Tusk już raz był przesłuchiwany przez warszawską prokuraturę w tym roku. W kwietniu składał zeznania jako świadek w sprawie współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i rosyjskiego FSB po katastrofie smoleńskiej. Donald Tusk był wówczas przesłuchiwany od godz. 11 do godz. 20. Po wizycie w prokuraturze stwierdził, że „nawet biorąc pod uwagę polityczny kontekst sprawy” nie sądzi, by został ponownie wezwany przez prokuraturę.