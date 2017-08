Rulewski ostro o Wałęsie: Nie da się rozgrzeszać sprzedawania kolegów

– Piłka jest po stronie Wałęsy i jeśli jest uczciwy, to powinien poddać się testom na uczciwość – stwierdził senator w wywiadzie dla "DGP". Jego zdaniem Wałęsa powinien się przyznać do współpracy już wówczas, gdy padały pierwsze zarzuty, a także przeprosić poszkodowane przez siebie osoby oraz im to wynagrodzić. – Jeśli nie miał wystarczających sił materialnych, powinien się zwrócić do związku, do Solidarności. Na pewno byśmy pomogli – zapewnił Jan Rulewski.

Senator Platformy Obywatelskiej stwierdził też, że ma pewność, że mimo wszystko Wałęsa nie zamierza za nic przepraszać. – Sądzę, że została przez niego przekroczona granica godności, bo sprzedawanie swoich kolegów za pieniądze, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i rodzinie jeszcze da się jakoś wytłumaczyć i rozgrzeszać. Natomiast nie da się rozgrzeszać sprzedawania kolegów po to, by kupować sobie wygodne i dobre życie – wskazał Rulewski.