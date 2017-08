Resort zdrowia chce nowego funduszu. Ma wypłacać odszkodowania za powikłania po szczepieniach

Według ustaleń „Naszego Dziennika” za opracowanie założeń, na których oprze się fundusz kompensacyjny, wypłacający odszkodowania za powikłania po obowiązkowych szczepieniach, odpowiedzialny jest Główny Inspektorat Sanitarny. GIS robi to z polecenia ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

GIS ma opracować nowelizację ustawy o zapobieganiu oraz zwalczeniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zobowiązującą do obowiązkowych szczepień. Rzecznik prasowy GIS, Jan Bondar, w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” przekazał, że chodzi przede wszystkim o to, by jeżeli dojdzie do tego, że dziecko dotknie syndrom NOP (niepożądanych odczynów poszczepiennych), rodzina mogła szybko dostać pieniądze i uzyskać odszkodowanie. Na jego otrzymanie ma pozwolić złożenie wniosku w resorcie zdrowia.

Rzecznik GIS podkreślił też, że uzyskanie takiego odszkodowania nie sprawi, że rodzina dziecka nie będzie mogła dochodzić dodatkowego odszkodowania przed sądami powszechnymi. Po opracowaniu projektu ma on trafić do ministra zdrowia, a później do konsultacji społecznych, niewykluczone jest więc, że może on ulec zmianom.