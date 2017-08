Rzeczniczka PiS: Barierki będą, dopóki będą kontrmanifestanci

Na polecenie Biura Ochrony Rządu, Krakowskie Przedmieście zamknięto dla ruchu, wprowadzono objazdy i ulicę zagrodzono barierkami. Ma to związek z zaplanowanymi na czwartek obchodami 88. miesięcznicy smoleńskiej. Portal oko.press informuje, że lipcowe obchody miesięcznicy ochraniało 2,5 tys. policjantów, a zabezpieczenie kosztowało 760 tys. złotych.

– W mojej ocenie te zabezpieczenia być nie powinny, bo te koszty są zupełnie niepotrzebne. Przez tyle lat organizowaliśmy miesięcznice i to nie było potrzebne, dopóki nie uaktywnili się nasi oponenci w taki nieprzyzwoity sposób – skomentowała sytuację rzeczniczka PiS. – Dopóki oni będą się organizować, to takie zabezpieczenia będą – podkreśliła Beata Mazurek.

Dane policji

Jak informuje policja, w 2015 roku do zabezpieczenia zgromadzenia upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej angażowanych było przeważnie kilkudziesięciu policjantów (z wyjątkiem obchodów rocznicowych), a koszty wahały się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie 2016 roku, gdy zaczęto organizować tzw. kontrdemonstracje. „W związku z tym, że odbywały się one (i nadal odbywają) w pobliżu wymienionego na wstępie zgromadzenia, a ich uczestnicy w mediach zapowiadali działania niezgodne z prawem, policja zmuszona została do angażowania w zabezpieczenie porządku większych sił” – podkreśla policja.