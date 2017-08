14-latka walczy o życie po zatruciu narkotykami

W związku z tą sprawą zatrzymano do tej pory pięć osób. 17-latek trafił do aresztu, a dwie dziewczyny i dwóch chłopców przewieziono do ośrodka dla nieletnich. Według RMF24.pl, nastolatkowie przekazywali sobie marihuanę. We wtorek badaniom toksykologicznym ma zostać poddana 14-latka, która przebywa w szpitalu od 23 sierpnia. Wtedy będzie wiadomo, czym dokładnie się zatruła. Lekarze walczą o życie nastolatki.

Dr Eryk Matuszkiewicz z Oddziału Toksykologicznego Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, w rozmowie z Radiem Poznań powiedział, że sama marihuana nie mogła doprowadzić do sytuacji zagrożenia życia. Narkotyk, który zażyła nastolatka mógł być czymś zanieczyszczony, albo dziewczyna wzięła też inne substancje.