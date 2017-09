GIF wycofał z obrotu popularny lek na nadciśnienie

W komunikacie umieszczonym na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego podkreślono, że Prestozek Combi, popularny lek na nadciśnienie został wycofany z obrotu. Specyfik jest produkowany przez firmę Adamed. GIF podkreślił, że decyzja została przeprowadzona na podstawie przeprowadzonych badań, które wykazały, że w produkcie znaleziono odbiegające od normy wyniki zawartości substancji czynnej. Jest jej więcej, dlatego działanie tego leku może być silniejsze, niż dopuszczalna specyfikacja. Chodzi o partię leku 4 mg + 5 mg pakowaną po 30 tabletek o numerze serii 41601127. Jego data ważności upływa w grudniu 2018 roku.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny uspokaja, że nie powinno to mieć wpływu na chorych stosujących ten lek, jednak jeśli pacjenci poczują się inaczej niż zazwyczaj, powinni udać się do lekarza. Jednocześnie w komunikacie zaznaczono, że lek został wycofany tylko i wyłącznie na poziomie dystrybucji z aptek oraz hurtowni. Oznacza to, że gdy pacjent pójdzie do apteki, aby zwrócić lek, nie otrzyma ekwiwalentu pieniężnego. Nie ma również możliwości wymiany specyfiku na inny lek.