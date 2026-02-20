Popularny lek znika z aptek. Pilny komunikat GIF dla pacjentów

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał w piątek 20 lutego komunikat o wycofaniu z obrotu i zakazie wprowadzenia do niego popularnego środka antyseptycznego Octenisept.

Octenisept wycofany z aptek. Pilny komunikat GIF

Jak poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny, wycofanie dotyczy następujących partii produktu:

numer serii: 1621506, termin ważności: 02/2030

numer serii: 1624037, termin ważności: 04/2030

numer serii: 1615731, termin ważności: 08/2029

W komunikacie zaznaczono, że „chodzi tylko i wyłącznie o produkt w przezroczystych buteleczkach o pojemności 50 ml, na których poza numerem serii i datą ważności, brakuje szczegółowych informacji o produkcie”. Opakowania te są opatrzone sfałszowaną etykietą i występują wyłącznie jako opakowania bezpośrednie, bez opakowania zewnętrznego (kartonika).

GIF wycofuje Octenisept 50 ml z aptek

Jak dowiadujemy się z informacji GIF, okazało się, że do legalnych aptek w Polsce trafiło 25 sfałszowanych butelek. Problem polegał na tym, że ktoś nielegalnie przelewał lek z dużych 1000 ml butelek do małych, a etykiety były drukowane tak, że wyglądały niemal jak oryginał.

GIF podkreśla, że „takie działanie to nie tylko złamanie prawa, ale przede wszystkim bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów”.

„Główny Inspektor Farmaceutyczny zwraca się o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku produktów leczniczych budzących jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności. W razie podejrzenia sfałszowania produktu, nie należy go stosować” – podkreślono w informacji dla pacjentów.

Wszyscy, którzy znaleźli w swoich apteczkach wskazany wyżej produkt, powinni udać się do apteki, aby „umożliwić jego zabezpieczenie i podjęcie dalszych działań wyjaśniających”. „Każde podejrzenie sfałszowania należy zgłaszać organom inspekcji farmaceutycznej” – zaznaczył GIF.

