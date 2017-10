Ofiary sowieckiego terroru „przemówiły”. Pierwszych 500 relacji już na portalu

„Zapisy Terroru” to jeden z największych zbiorów świadectw ludności cywilnej okupowanej Europy – podają twórcy. Na portalu zapisyterroru.pl publikowane są relacje świadków – obywateli polskich, którzy podczas II wojny światowej doświadczyli cierpienia ze strony dwóch totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego. W świadectwach kryją się osobiste przeżycia tysięcy ofiar zbrodni totalitarnych, ich rodzin i bliskich.

„Zeznania, gromadzone przez Główną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, były wcześniej rozproszone i zamknięte w archiwach. Relacje Polaków, którzy opuścili Związek Sowiecki wraz z Armią Andersa, zbierane od 1943 r. na Bliskim Wschodzie, trafiły po wojnie do amerykańskiego Instytutu Hoovera. Dziś wszystkie one po raz pierwszy docierają do szerokiego grona odbiorców w Polsce i na świecie” – informują twórcy portalu.