„Rzeczpospolita”: Los Gronkiewicz-Waltz przesądzony. PO podjęła decyzję

Dziennik „Rzeczpospolita” informuje, że władze Platformy Obywatelskiej „zdają sobie sprawę, jak wielkim obciążeniem dla partii jest prezydent Warszawy i cała sprawa reprywatyzacji”. Rozmówcy gazety przekazują, że los Hanny Gronkiewicz-Waltz „jest już przesądzony” i straci ona wkrótce wszelkie pełnione przez siebie funkcje.

W grudniu zbierze się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, podczas której wybrane zostaną nowe władze tej partii. Prezydent Warszawy przestanie wówczas być członkiem zarządu PO.

W rozmowie z dziennikiem politycy Platformy Obywatelskiej przyznają, że „sprawa prezydent mogła być zakończona dużo wcześniej”. – Gdybyśmy wyraźniej odcięli się od niej kilkanaście miesięcy temu, to teraz nie byłoby tak źle. To ostatni moment, by coś zrobić – przekazał w rozmowie z „Rzeczpospolitą” znany polityk Platformy Obywatelskiej.

W czwartek prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz została ukarana 9 tys. grzywny. Jest to efekt niestawienia się przed komisją weryfikacyjną ds. stołecznej reprywatyzacji. W czwartek komisja rozpatrywała trzy kolejne sprawy dotyczące działek na pl. Defilad pod dawnymi adresami: Złota 19, Zielna 7, Złota 17 i Chmielna 50. Komisja wcześniej informowała, że czwartkowe obrady, to formalnie trzy rozprawy.