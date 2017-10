Finansowanie służby zdrowia wzrośnie do 6 proc. PKB w 2025 roku

– Przed chwilą zakończyliśmy posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów, na którym m.in. przyjęliśmy projekt zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli w skrócie to projekt ustawy, który określa ścieżkę dojścia do finansowania ochrony zdrowia na poziomie 6% PKB. Ta ścieżka dojścia w projekcie jest zakreślona do 2025 roku, począwszy od 2018 roku – powiedział Henryk Kowalczyk.

W sprawie zabrał głos także minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. – Chcielibyśmy oczywiście, żeby nakłady na służbę zdrowia nadążały za rzeczywistymi potrzebami, które są ogromne – zapewnił. Co do planowanego wzrostu finansowania służby zdrowia stwierdził: „są obiektywne przesłanki do tego, żeby nakłady na ochronę zdrowia rosły prawdopodobnie z czasem jeszcze wyżej niż to, co zaplanowaliśmy. Chcielibyśmy także żeby to było jak najszybciej, ale ta determinacja nie może zdjąć z nas odpowiedzialności za to, co robimy. Jest kwestia stabilności finansów publicznych”. Radziwiłł zabrał także głos w sprawie strajku głodowego lekarzy rezydentów. Zapewnił, że cele ministerstwa i lekarzy są takie same. – Różnimy się trochę w ocenie możliwości i w efekcie w tempie dochodzenia do tych zmian. Moim zdaniem taka różnica zdań absolutnie nie powinna być powodem do protestu, a już szczególnie do tak radykalnego protestu, jaki prowadzą – powiedział szef resortu zdrowia.

Przypomnijmy, strajkujący lekarze rezydenci domagają się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do poziomu nie niższego niż 6,8 proc. PKB w przeciągu trzech lat oraz do 9 proc. w ciągu 10 lat. Wśród postulatów znajdują się również: rozwiązanie problemu braku personelu medycznego, likwidacja kolejek, walka z biurokracją w służbie zdrowia oraz ogólna poprawa warunków pracy i płacy lekarzy.