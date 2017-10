Sasin: Już w piątek poznamy zwycięskie projekty pomnika smoleńskiego i pomnika Lecha Kaczyńskiego

Jak zapowiedział na antenie radia RMF FM poseł PiS, komunikat o zwycięskich projektach pomników ogłoszony zostanie rankiem w piątek 20 października. Wiadomość zostanie podana podczas konferencji prasowej zorganizowanej na terenie wyścigów konnych na Służewcu. - Tam jeszcze dzisiaj i jutro do południa będzie obradować jury i jutro będzie gotowe, żeby ogłosić werdykt - mówił Sasin. Wyraził ubolewanie z powodu uszczuplenia ofert konkursowych o propozycję twórcy, który nie dostarczył specjalnej makiety. Do drugiego etapu konkursu na opracowanie koncepcji pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego zostało dopuszczonych 5 prac, a do drugiego etapu konkursu na koncepcję pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej 9 prac.

Pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego ma stanąć na osi ulicy Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Karowej. Jacek Sasin przyznał, że ostateczną decyzję o wyborze pomnika podejmie komitet powołany do jego budowy. Będzie mógł wybrać inną pracę, niż tę wskazaną przez jury.