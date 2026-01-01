Naukowcy rozwiązali zagadkę Stonehenge. „Miały więcej wspólnego, niż można kiedyś sądzić”

W 2024 r. naukowcy odkryli, że wszystkie kamienie tworzące Stonehenge zostały przywiezione na równinę Salisbury z odległych miejsc. Chodzi o Szkocję i kamień ołtarzowy. Na tej podstawie eksperci z Instytutu Archeologii Uniwersytetu w Londynie i Uniwersytetu Aberystwyth przeprowadzili badania, które mają potwierdzać teorię, że kamienny krąg został zbudowany jako pomnik mający na celu zjednoczenie pierwszych rolników Wielkiej Brytanii prawie pięć tysięcy lat temu.

Naukowcy o Stonehenge. Mogło zostać zbudowane w celu zjednoczenia ludności starożytnej Brytanii

Szczegóły opublikowano w czasopiśmie Archaeology International. – Fakt, że wszystkie kamienie pochodzą z odległych regionów, co czyni ten obiekt wyjątkowym spośród ponad 900 kamiennych kręgów w Wielkiej Brytanii, sugeruje, że kamienny krąg mógł pełnić zarówno funkcję polityczną, jak i religijną – jako pomnik zjednoczenia ludów Wielkiej Brytanii, celebrujący ich wieczne powiązania z przodkami i kosmosem – powiedział jeden z głównych autorów badania prof. Mike Parker Pearson.

Prof. Richard Bevins przyznał, że wiedza w tej sprawie „znacznie się poszerzyła w ciągu ostatnich kilku lat”. W okresie zimowym ludzie neolitu urządzali uczty w pobliżu Stonehenge i przybywali na nie z różnych części Wielkiej Brytanii. – Podobieństwa w architekturze i kulturze materialnej między obszarem Stonehenge a północną Szkocją mają teraz większy sens. Pomogło to rozwiązać zagadkę, dlaczego te odległe miejsca miały więcej wspólnego, niż można kiedyś sądzić – mówił prof. Pearson.

Po co zbudowano Stonehenge? Naukowcy potwierdzili teorię

43 „niebieskie kamienie” Stonehenge przywieziono z wzgórz Preseli w Walii, oddalonych o ok. 225 km, natomiast większe kamienie „sarsen” przetransportowano z miejsc ich pochodzenia oddalonych o minimum 24 km od kamiennego kręgu. Stonehenge było też największym cmentarzyskiem tamtej epoki. Niektórzy archeolodzy uważają, że mogło to być miejsce kultu religijnego, starożytne obserwatorium i kalendarz słoneczny, a nowe badania dodają do tego wymiar polityczny.

Szkocki kamień ołtarzowy przywieziono do Stonehenge prawdopodobnie ok. 2 500 r. p.n.e., mniej więcej w czasie, gdy Stonehenge zostało przebudowane ze swojej pierwotnej formy. Drugą wersję Stonehenge zbudowano w okresie nasilających się kontaktów między mieszkańcami Wielkiej Brytanii a przybyszami z Europy, głównie z terenów dzisiejszej Holandii i Niemiec. To miało być impulsem do przebudowy, a monument był reakcją na przybyszów, mającą na celu zjednoczenie Brytyjczyków.

Czytaj też:

Uważano je za dowód biblijnego potopu. Nowa teoria wywołała oburzenie naukowcówCzytaj też:

List z 1949 roku uruchomił machinę. Tak szukano złotego pociągu