Tyle lat odbiera chorym cukrzyca. Nowe badania nie pozostawiają złudzeń

Cukrzyca typu 2 to choroba metaboliczna, która znacząco zwiększa ryzyko groźnych powikłań zdrowotnych. Najpoważniejszym z nich jest skrócenie długości życia. – W przypadku osoby, u której w wieku 30 lat zdiagnozowano cukrzycę typu 2, średnia długość życia może skrócić się nawet o 14 lat – podkreślają badacze.

To pierwsze tak obszerne badanie, które pokazuje, jak cukrzyca typu 2 wpływa na długość życia w zależności od wieku, w którym postawiono diagnozę. Wnioski nie napawają optymizmem.

Choroba, która niszczy ciało i psychikę

Cukrzyca oddziałuje destrukcyjnie na organizm na wielu poziomach. Do najczęstszych objawów należą nadmierne pragnienie, wzmożony apetyt, częste oddawanie moczu, infekcje skórne oraz pogorszenie wzroku. Znacznie rzadziej mówi się jednak o jej wpływie na zdrowie psychiczne.

Zaburzenia poziomu glukozy we krwi prowadzą do hipoglikemii, czyli niedocukrzenia, lub hiperglikemii – zbyt wysokiego stężenia cukru. Badania wykazały, że skrajne wahania glukozy mogą powodować uszkodzenia mózgu, a epizody niedocukrzenia negatywnie wpływają na psychikę.

Nowe analizy przynoszą kolejne niepokojące informacje. Dane z 19 państw o wysokich dochodach pokazują, że nawet osoby, u których cukrzycę typu 2 rozpoznano dopiero po 50. roku życia, mogą żyć średnio o sześć lat krócej.

Coraz więcej chorych, coraz młodszy wiek diagnozy

Autorzy badań podkreślają, że uzyskane wyniki jasno wskazują na konieczność pilnych działań profilaktycznych. Tym bardziej że liczba przypadków cukrzycy typu 2 na świecie systematycznie rośnie, a choroba coraz częściej dotyka młodszych dorosłych.

– Szacuje się, że w 2021 roku na świecie na cukrzycę chorowało 537 milionów dorosłych, przy czym coraz większą liczbę osób diagnozowano w młodszym wieku – czytamy w raporcie opublikowanym w czasopiśmie „The Lancet Diabetes & Endocrinology”.

Za ten trend odpowiadają przede wszystkim rosnąca skala otyłości, nieprawidłowa dieta oraz siedzący tryb życia. Cukrzyca typu 2 zwiększa ryzyko wielu chorób współistniejących, w tym zawału serca, udaru mózgu, schorzeń nerek oraz nowotworów.

Ile lat życia odbiera cukrzyca? Nowe dane nie pozostawiają złudzeń

Wcześniejsze analizy wskazywały na to, że dorośli z cukrzycą typu 2 umierają średnio o sześć lat wcześniej niż osoby zdrowe. Nie było jednak jasne, jak bardzo ten efekt zależy od wieku pacjenta, u którego rozpoznano chorobę.

Tę lukę wypełniło badanie zespołu naukowców z Uniwersytetu Cambridge oraz Uniwersytetu w Glasgow. Przeanalizowano dane pochodzące z dwóch dużych międzynarodowych projektów badawczych obejmujących łącznie 1,5 miliona osób.

Wyniki okazały się alarmujące. Im wcześniej zdiagnozowano cukrzycę typu 2, tym większe było skrócenie oczekiwanej długości życia. Każda dekada wcześniejszego rozpoznania choroby wiązała się ze stratą około czterech lat życia.

W Stanach Zjednoczonych osoby, u których cukrzycę typu 2 wykryto w wieku 30, 40 i 50 lat, umierały średnio odpowiednio o około 14, 10 i 6 lat wcześniej niż osoby bez tej choroby. U kobiet wartości te były nieco wyższe (16, 11 i 7 lat), natomiast u mężczyzn wynosiły odpowiednio 14, 9 i 5 lat. Podobne wyniki uzyskano w analizach danych pacjentów z Unii Europejskiej – zgon następował średnio o około 13, 9 lub 5 lat wcześniej.

Profesor Naveed Sattar podkreśla, że rezultaty badań potwierdzają znaną zależność: im młodsza osoba zachoruje na cukrzycę typu 2, tym więcej trwałych uszkodzeń powstaje w jej organizmie na skutek zaburzeń metabolicznych.

Naukowcy apelują

Większość utraconych lat życia była związana ze zgonami o podłożu naczyniowym, takimi jak zawał serca, udar mózgu czy tętniaki. Istotną rolę odegrały również nowotwory.

Badacze zaznaczają jednak, że cukrzycy typu 2 w wielu przypadkach można zapobiec. Kluczowe znaczenie ma wczesne rozpoznanie osób z grupy podwyższonego ryzyka oraz zapewnienie im odpowiedniego wsparcia – zarówno w zakresie zmiany stylu życia, jak i leczenia farmakologicznego.

– Biorąc pod uwagę wpływ, jaki cukrzyca typu 2 będzie miała na życie ludzi, zapobieganie tej chorobie lub przynajmniej opóźnianie jej wystąpienia powinno być pilnym priorytetem – podkreślił jeden z autorów badań, doktor Stephen Kaptoge.

