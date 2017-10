Jacek Saryusz-Wolski: Pomysły PO częściowo kradzione od PiS-u

– Nie wiem, na ile one (propozycje programowe PO - red.) są nowe, bo one są częściowo kradzione z propozycji realizowanych przez obóz rządzący albo zaprzeczają poprzednim propozycjom Platformy – wskazał w programie „Minęła 20” Jacek Saryusz-Wolski. Europoseł podkreślił, że mówiąc o „kradzionych” pomysłach ma na myśli program 500+. Zdaniem byłego kandydata na szefa Rady Europejskiej, program PO to „populizm”.

„Totalna propozycja”

W trakcie sobotniej konwencji programowej Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zaprezentował propozycje jego partii, z którymi będzie ona szła do wyborów samorządowych, a następnie także parlamentarnych i prezydenckich. Ten wyborczy maraton nie jest podobny do żadnego innego po '89 roku. Dziś znów walczymy o przyszłość Polski opartej na wolności i samorządności, musimy jej bronić przed tymi, którzy chcą odbudować PRL - mówi Schetyna. Wśród zaprezentowanych w sobotę propozycji znalazły się m.in. wprowadzenie obligatoryjnego budżetu obywatelski i przywrócenie swobody obrotu ziemią, odbudowa II filaru, wprowadzenie 13. emerytury i rozszerzenie 500+ także na 1. dziecko. - Uchwalimy Akt Odnowy Demokracji. Jedną wielką ustawą przywrócimy niezależność prokuratury, sądów i mediów publicznych - deklarował lider PO.