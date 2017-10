NA ŻYWO: Sylwester Latkowski i Michał Majewski przed komisją ds. Amber Gold

11:45 Redaktor nie zna konkretnego czasu, w którym doszło do spotkania Marcina P. z Mariusem Olechem. Ma to wiedzieć Michał Majewski. 11:44 - ABW przez dziennikarza informuje, że Marius Olech wynajął szemranego detektywa, który za nami chodzi. Tak wtedy działały służby - mówi Latkowski. 11:42 - Nie wiem, kiedy P. został zwerbowany do bycia słupem - mówi redaktor Latkowski. 11:40 - Politycy w Trójmieście dokładnie wiedzieli, kim jest Marcin P. Jak powiedział Michał Tusk: każdy tam wiedział, a jednocześnie z tego korzystano - mówi Latkowski. Jego zdaniem za całą sprawą Amber Gold nie stoją jednak politycy. 11:36 - Śledczy zajmujący się sprawą Amber Gold poinformował nas, że nie zajmują się już sprawą Mariusa O. - wskazał Latkowski. 11:32 https://twitter.com/PrawdaoAG/status/923120176605880320 11:29 https://twitter.com/PrawdaoAG/status/923118955723739136 11:24 - Odkryliśmy, że nie zabezpieczono wszystkich mieszkań (małżeństwa P. - red.). Dopiero gdy w tygodniku "Wprost" napisaliśmy z Michałem Majewskim, które mieszkanie nie zostało zabezpieczone, to zrobiono to. Jak działały służby? - pyta Latkowski. 11:19 - Wiedziałem, że jak jest Olech, to trzeba "Tygrysa" sprawdzić. Oni zawsze, mimo że się spotykają, to mówią że nie. To dotyczy i polityków, i biznesmenów - twierdzi redaktor. 11:15 - Kolejnym politykiem, który często bywał u Olecha, był Jacek Karnowski, prezydent Sopotu - mówi Latkowski. Wcześniej wspomniał o jego spotkaniach z Lechem Wałęsą. - Nazywam to miejsce "małą Sycylią".Tam się zatarły granice, ludzie nie mają wyczucia z kim bywać, a z kim nie - ocenia Sopot. 11:09 https://twitter.com/PrawdaoAG/status/923115124537331712 11:05 https://twitter.com/PrawdaoAG/status/923113641104347136 10:59 https://twitter.com/TygodnikWPROST/status/923111857820487680 10:57 - Mówiliśmy wprost, że to jest oszust (Marcin P. - red.) - przyznaje Latkowski. 10:56 Latkowski: Po wglądzie w plan śledztwa ABW zrozumieliśmy, że Marcin P. ma niesamowitą ochronę w Trójmieście. 10:55 https://twitter.com/TygodnikWPROST/status/923095178000371713 10:54 - Byliśmy zdziwieni tym, że służby nie reagują - mówi Sylwester Latkowski dodając, że wraz z Michałem Majewskim szukali informatorów w służbach. Pracownik Amber Gold pokazywał dziennikarzom dokumenty wewnętrzne spółki, m.in. dotyczące wydatków na reklamy. 10:53 https://twitter.com/PrawdaoAG/status/923110103171129345 10:48 Latkowski wspomina, że Michał Tusk miał być umówiony na serię artykułów i rozmów z innymi dziennikarzami, m.in. z "Gazety Wyborczej". - My byliśmy jednymi z dziennikarzy, którzy zajęli się tą sprawą - podkreśla. 10:44 - Jako dziennikarz Michał Tusk wiedział, że tego (jego pracy w OLT Express) nie da się ukryć - ocenia Latkowski. - Ojciec powiedział mu, żeby był spokojny, że "komisji śledczej z tego nie będzie" - wspomina dziennikarz. Michał Tusk, w przeciwieństwie do ówczesnego premiera, miał podejrzewać, że sprawa będzie rozgrywana politycznie. 10:43 - Michał Tusk miał pytania od innych dziennikarzy. Zapytałem go, czy ma wsparcie ojca i służb prasowych. Narzekał na to, powiedział, że nie do końca - wspomina Latkowski. Syn Donalda Tuska miał uważać, że jest podsłuchiwany. 10:42 https://twitter.com/WZembaczynski/status/923105328216072195 10:41 Latkowski relacjonuje, że P. przyznali w rozmowie z nim i Majewskim, że syn Donalda Tuska wyniósł z lotniska w Gdańsku pewne informacje, którymi się z nimi podzielił. 10:37 - Zarówno Katarzyna P., jak i Marcin P. opowiadali o współpracy z Michałem Tuskiem. Początkowo mieli obawy - mówi Latkowski. - Dla nas to był tandem. Marcin P. nie był główną postacią, ale też jego żona. Tak odebraliśmy to w trakcie rozmowy - dodaje. 10:35 - Nie odniosłem wrażenia, że kłamał. Czasem może coś "motał", ale to wynikało raczej ze stresu - ocenia dziennikarz. Przypomina, że syn premiera zgodził się na wykonanie zrzutów ekranu z widokiem skrzynki mailowej. - Uważam, że nas nie okłamał. W kilku miejscach kluczył - mówi. 10:33 - Michał Tusk wykazał się zdumiewającą otwartością. Stwierdził, że wszystko nam wyjawi, może się zalogować na słynną skrzynkę Józefa Bąka, którą się posługiwał - relacjonuje Latkowski, wspominając spotkanie z synem premiera w Gdańsku. 10:31 Latkowski przypomina, że wraz z Michałem Majewskim postanowili pojechać do Gdańska, by tam skontaktować się z Marcinem P. i Michałem Tuskiem. 10:30 https://twitter.com/PrawdaoAG/status/923104936426164224 10:29 - Nie jest to tak, że my jako pierwsi poinformowaliśmy społeczeństwo o tym, że dla Marcina P. pracował syn premiera - mówi Latkowski, przypominając tekst z Gazeta.pl. 10:26 - Cezary Szymanek wspomniał mi, że Marcin P. powiedział mu o współpracy z synem premiera. To ważna informacja dla każdego dziennikarza - mówi Latkowski. 10:24 Sylwester Latkowski przypomina, że w czasie wybuchu afery Amber Gold nie był redaktorem naczelnym "Wprost", został nim dopiero w 2013 roku. Latkowski zarządzał wówczas portalem internetowym i odpowiadał za social media. 10:23 - O naszej rzetelności świadczą teksty napisane we "Wprost". W żadnym z nich nie ma ani śladu obrony Marcina P. - oświadcza dziennikarz. 10:22 Świadek skorzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi. - Nigdy nie przekazałem Marcinowi P. planu śledztwa. Wraz z Michałem Majewskim odbyłem tylko jedno spotkanie z Marcinem P. i jego żoną - mówi Latkowski. 10:21 Sylwester Latkowski nie ustanowił pełnomocnika. 10:10 Dziennikarze zebrali więcej informacji o Amber Gold, niż ówczesne ABW i policja - ocenia Małgorzata Wassermann, przewodnicząca komisji śledczej. 9:55 https://twitter.com/LatkowskiS/status/923093997773578240

W czerwcu Marcin P. zeznał w trakcie przesłuchania przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold, że nim został zatrzymany przez ABW, otrzymał krótką informację o planie działań śledczych od jednego z dziennikarzy. Zdaniem Sylwestra Latkowskiego, jest to „tania zemsta”. – Nigdy nie przekazywałem mu czegokolwiek. Każdy kontakt z Marcinem P. jest zarejestrowany. Spotkaliśmy się raz wieczorem z nim i jego żoną 7 sierpnia 2012 roku w restauracji Tekstylie w Gdańsku. Plan śledztwa poznaliśmy z Michałem Majewskim, dopiero kiedy Marcin P. został zatrzymany. Nie było więc nawet fizycznej możliwości – podkreślał Latkowski.

– Wchodziliśmy za kulisy tej sprawy, pisaliśmy głośne teksty i badaliśmy, jak ta historia urosła do takiej skali. Jeżeli posłowie będą chcieli wysłuchać co mamy do powiedzenia, taką wiedzą się podzielimy – mówił w rozmowie z TVP Info Michał Majewski.

O tym, że „Wprost” był jedną z pierwszych redakcji w kraju, które zaczęły informować o podejrzanych interesach Marcina P., świadczą poniższe publikacje autorstwa Sylwestra Latkowskiego i Michała Majewskiego:

