Radziwiłł o proteście medyków: To nie jest żaden strajk, to jest jakiś skandal w ogóle

W środę 25 października na skutek zaostrzenia protestu zawodów medycznych, w Małopolsce ogłoszono „dzień bez lekarza”. Minister Radziwiłł, który jako pierwszy negocjował z protestującymi rezydentami, stwierdził teraz, że protest lekarzy poszerzony o pozostałe zawody medyczne wcale nie jest strajkiem. – Nie jest to żaden strajk. Strajk przede wszystkim wpisuje się w pewien porządek prawny. To jest jakieś działanie zupełnie pozaprawne. Lekarze nie przyjdą do pracy na zasadzie zupełnie nie wiadomo jakiej. To jest jakiś skandal w ogóle – mówił na antenie TVP.

Jego zdaniem problemy w polskiej służbie zdrowia może rozwiązać sprowadzenie lekarzy zza wschodniej granicy. Nie powiedział jednak, czy ten sam manewr zamierza zastosować w przypadku pozostałych zawodów medycznych, które również zmagają się z brakami kadrowymi i popierają protest rezydentów. – Dzisiaj jest specjalny mechanizm, ale on jest bardzo skomplikowany i wydaje się, że zbyt skomplikowany. Zwłaszcza, że często dotyczy osób pochodzenia polskiego, bo mówimy przede wszystkim o takich krajach, jak Ukraina, Białoruś, inne kraje byłego Związku Sowieckiego i wydaje się, że otwarcie się na lekarzy stamtąd, będzie służyć jakby obopólnym interesom – powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Od 1 października w stołecznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie kilkadziesiąt osób prowadzi głodówkę. Strajkujący lekarze rezydenci domagają się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do poziomu nie niższego niż 6,8 proc. PKB w przeciągu trzech lat oraz do 9 proc. w ciągu 10 lat. Wśród postulatów znajdują się również: rozwiązanie problemu braku personelu medycznego, likwidacja kolejek, walka z biurokracją w służbie zdrowia oraz ogólna poprawa warunków pracy i płacy lekarzy. Opublikowany na konferencji prasowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt nowej ustawy zakłada stopniowy wzrost finansowania ochrony zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 roku. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapewnił, że cele resortu są takie same jak lekarzy, ale różnica zdań co do tempa zwiększenia nakładów finansowych na służbę zdrowia nie powinna być powodem do tak radykalnego protestu, jakim jest głodówka.

Czego domagają się młodzi lekarze?

zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do poziomu Europejskiego nie niższego niż 6,8 proc. PKB w przeciągu trzech lat oraz do 9 proc. w ciągu 10 lat likwidacji kolejek rozwiązania problemu dramatycznego braku personelu medycznego likwidacji biurokracji w ochronie zdrowia poprawy warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia.

Co, według ich postulatów, stanowi aktualnie największy problem systemu?