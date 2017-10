Pożar na pokładzie ORP „Orzeł”. „Remont okrętu będzie niezbędny”

ORP Orzeł to okręt podwodny trzeciej generacji polskiej Marynarki Wojennej, zaprojektowany w radzieckim biurze konstrukcyjnym CKB-18 zbudowany zaś w stoczni Krasnoye Sormovo w Gorki. Jest okrętem przeznaczonym przede wszystkim do zwalczania okrętów podwodnych, z wysokimi zdolnościami do przeprowadzania patroli bojowych oraz rozpoznania.

Z ustaleń „Polityki” wynika, że na pokładzie okrętu wybuchł pożar. W rozmowie z portalem TVN24 komandor Czesław Cichy, rzecznik prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, potwierdził, że do takiego zdarzenia faktycznie doszło. W czasie pożaru na pokładzie ORP „Orzeł” znajdowało się czterech marynarzy. W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny. Ogień został ugaszony wspólnie przez wojskowych oraz cywilnych strażników. Na chwilę obecną nie wiadomo, jakie uszkodzenia odniósł okręt. Z ustaleń portalu TVN24 wynika, że w tej sprawie są prowadzone dwa śledztwa. Za jedno jest odpowiedzialna Żandarmeria Wojskowa, natomiast drugie nadzoruje Główna Komisja do spraw Awarii Okrętowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.