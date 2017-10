Minister spraw zagranicznych: Donald Tusk pozytywnie mnie zaskoczył

– Donald Tusk zaskoczył mnie pozytywnie. Przeszedł refleksję, że nie można w XXI wieku na siłę przesiedlać ludzi do krajów, do których nie chcą być przesiedleni – powiedział w rozmowie z TVP Info minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. W ocenie szefa MSZ w Unii Europejskiej panują podwójne standardy dotyczące traktowania krajów Europy Wschodniej i Zachodniej. Polityk PiS podkreślił, że ma na myśli m.in. migrantów z Ukrainy.

– Jesteśmy narażeni na migrację ze Wschodu. Nie możemy patrzeć tylko na to, kto dociera do nas z południa, ale także na falę imigracji ze Wschodu, szczególnie z Ukrainy. Europie Zachodniej trzeba ciągle przypominać wkład Polski w przyjmowanie imigrantów ze Wschodu. Czy imigranci z Mali, czy Nigru są ważniejsi, niż los Ukraińców, którzy wyjeżdżają z kraju za chlebem? – pytał szef polskiej dyplomacji. Waszczykowski dodał, że Ukraińcy są w większości migrantami gospodarczymi, jednak migracja ta jest efektem toczącej się w kraju wojny.

„To jest moja obsesja”

– Nie ulega wątpliwości, że musimy w najbliższych kilkunastu tygodniach przeciąć kilka węzłów gordyjskich. Do nich należy między innymi kwestia przymusowej relokacji – powiedział Donald Tusk. Szef Rady zaznaczył, że „nie widzi przyszłości dla tego projektu, ale należy osiągnąć porozumienie, które nie sprawi, że Polska i inne kraje Grupy Wyszehradzkiej będą odseparowane od reszty Europy” . – To jest moja obsesja, żeby znaleźć możliwie wspólny język, dzięki któremu działania na granicy zewnętrznej, będą do pogodzenia z proeuropejskim nastawieniem – dodał polityk.

Kraje UE nie wywiązały się ze zobowiązań

26 września minął termin wyznaczony do przyjmowania uchodźców zakwalifikowanych do programu relokacji. Organizacja Amnesty International poinformowała, że państwa Unii Europejskiej wypełniły plan w 28,7 proc. Ze swoich zobowiązań wywiązała się w pełni jedynie Malta. Mariusz Błaszczak, szef MSWiA powiedział, że przesiedlenia mogą skutkować przyciąganiem nowych fal migracji do Europy i powinien to być mechanizm dobrowolny.