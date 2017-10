Nagranie z wizyty premier Szydło w Siedlcach stało się hitem internetu

Podczas spotkania z mieszkańcami Siedlec premier podziękowała Polakom za „zaufanie oraz za głosy, które przełożyły się na zwycięstwo, a także za liczne spotkania podczas kampanii wyborczej sprzed dwóch lat, podczas których powstawał program Prawa i Sprawiedliwości, zgodny ze społecznymi oczekiwaniami” . Na spotkaniu w Siedlcach szefowej rządu towarzyszył minister energii Krzysztof Tchórzewski. – Na półmetku kadencji mogę powiedzieć, że większość reform, do których się zobowiązaliśmy, została już rozpoczęta, zakończona lub właśnie jest wprowadzana w życie. Te dwa lata kadencji, które są przed nami będą właśnie konsekwentną realizacją tego planu, który musimy dokończyć, bo tak się z wami umówiliśmy – zadeklarowała szefowa rządu.

Premier podkreśliła, że „wprowadzane reformy to jest sukces całej biało-czerwonej drużyny, która przystąpiła do realizacji wspólnego planu” . – To nie jest tylko rząd, klub parlamentarny, ale to jesteście wy wszyscy państwo, którzy w różnych miejscach i instytucjach w Polsce realizujecie ten plan – mówiła.