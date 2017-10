Ivan Jestrab nowym ambasadorem Republiki Czeskiej w Polsce

Minister Waszczykowski wyraził nadzieję na kontynuację dobrej współpracy z całym zespołem Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie. Szef MSZ odniósł się również do ubiegłotygodniowych wyborów parlamentarnych w Czechach. – Ostatnie lata to bardzo intensywny czas we współpracy polsko-czeskiej, zarówno bilateralnej, jak i w formule wyszehradzkiej. Liczymy na utrzymanie tej dynamiki również we współpracy z nowym rządem w Pradze – powiedział szef polskiej dyplomacji. Minister Waszczykowski przekazał ponadto nowemu ambasadorowi życzenia z okazji Święta Narodowego Republiki Czeskiej, przypadającego 28 października.

Ambasador Jestřáb pełnił ostatnio funkcję zastępcy wiceministra ds. pionu bezpieczeństwa i stosunków multilateralnych, dyrektora Departamentu ONZ w czeskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a wcześniej dyrektora politycznego MSZ. Był m.in. ambasadorem w Indiach, Serbii i Czarnogórze, Macedonii, Gruzji i Armenii. W latach 2002-2004 był doradcą ds. polityki zagranicznej premiera Czech.