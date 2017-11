Trwa bój Mariana Kowalskiego przeciwko teorii ewolucji. „Niech lewaki wyją!”

„Według teorii ewolucji na początku nie było niczego. Według Biblii na początku był Bóg. Wybór należy do Ciebie! Dołącz do: #NiePochodzęOdMałpy” – czytamy na grafice, którą dawny kandydat na prezydenta RP zamieścił na Twitterze. Na zachętę Kowalski napisał: „Dołączajcie do akcji #NiePochodzęOdMałpy. Niech lewaki wyją!”

Przypomnijmy, były wiceszef Ruchu Narodowego wystąpił w kanadyjskiej Ottawie z wykładem, podczas którego zaprezentował swoim zwolennikom swój pogląd na teorię pochodzenia człowieka od małpy.

– Nie wiem, jakim trzeba być durniem, żeby na równi postawić pomysł, że życie zostało tchnięte z poglądem, że jaszczurka, która „x” razy spadła, w końcu wyprodukowała skrzydła. Gdyby to była prawda, to ludzie by mieli dwie wątroby, bo alkohol wynaleźli dawno temu – argumentuje Marian Kowalski, powołując się na „chłopski rozum”.

– Teoria ewolucji nie jest możliwa, ponieważ na świecie nadal żyją stonogi, które są starsze od dinozaurów, a dinozaury, które były najbardziej rozwinięte wyginęły. To stonoga powinna wyginąć, bo jest mała, brzydka i niepotrzebna – stwierdził Kowalski. Teorię Darwina były kandydat na prezydenta Polski nazwał w Ottawie „lewacką ideologią, której nie możemy dać się szantażować”.

