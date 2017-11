Ostra reakcja na słowa minister. Macierewicz wzywa attaché obrony Niemiec

Ursula von der Leyen w udzielonym we czwartek telewizji ZDF wywiadzie mówiła o „zdrowym demokratycznym oporze młodego pokolenia w Polsce”, który jej zdaniem powinien być wspierany. Minister podkreśliła, że jej dzieci studiowały w Polsce w ramach programu Erasmus w trakcie zmiany władzy, i na tej podstawie wysnuła taką opinię.

Słowa niemieckiej polityk skomentował dla portalu wPolityce.pl szef polskiej dyplomacji. Witold Waszczykowski stwierdził, że były one pierwszym przykładem „przyłapania” niemieckiego polityka w wewnętrzne sprawy naszego kraju. – Jest to jedno z pierwszych tak dobitnych oświadczeń, które nie wiem czy zapowiada, czy jest przyznaniem się do tego, że strona niemiecka ingeruje w życie polityczne w Polsce – mówił Waszczykowski, który zapowiedział reakcję w „delikatny sposób” ze względu na sąsiedztwo i przyjaźń.

Na bardziej ostrą formę zdecydował się szef MON. „W dniu 3 listopada br. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz w związku z wypowiedzią Minister Obrony Niemiec Ursuli von der Leyen polecił Dyrektorowi Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych płk. Tomaszowi Kowalikowi wezwanie Attaché Obrony RFN celem złożenia wyjaśnień w tej sprawie” – poinformował na Twitterze resort obrony.