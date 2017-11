Senator PiS złożył zawiadomienie do prokuratury na swoją żonę

Według Bonkowskiej mąż najbardziej miał się obawiać tego, że kobieta napisze list do Jarosława Kaczyńskiego, w którym ujawni prawdę o swoim życiu. – Zaczęłam się bać. Zgłosiłam na policję, że mi grozi. Z dnia na dzień zrobiło się otwarte piekło. Szarpał mnie, popychał, wyzywał i straszył szpitalem. Ja mała, chuda, on wielki. Bałam się. Uprzedziłam rodzinę, że może mnie zamknąć w psychiatryku. Zgłosiłam to też dzielnicowemu – tłumaczy żona senatora PiS. Podczas świąt Bożego Narodzenia polityk miał biegać po mieszkaniu z pistoletem i grozić siostrze żony i jej bratankowi. Konieczna była interwencja policji. Senator Bonkowski w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że jego zona cierpi na chorobę psychiczną. – Sama ode mnie odeszła, wyprowadziła się. Nie stosowałem żadnej przemocy. To są absurdalne argumenty. Same kłamstwa – stwierdził w rozmowie z „Dużym Formatem” .

– Absurdalne były te zarzuty. Nie stosowałem przemocy, moja żona podaje w większości półprawdy i zmanipulowane informacje – mówi senator PiS. Jego żona przekonuje z kolei, że nie boi się, powiedziała samą prawdę i udowodni swoje słowa. – Mam na swoje słowa dokumenty i świadków – dodaje.