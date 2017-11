W wakacje znieważył Tanzańczyka w galerii handlowej. Teraz policja opublikowała zdjęcia

Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto prowadzą postępowanie w sprawie publicznego znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej z powodu przynależności rasowej obywatela Tanzanii. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia w jednej z galerii handlowych. Do obywatela Tanzanii i jego koleżanki podszedł nieustalony mężczyzna w towarzystwie małej dziewczynki, uderzył obcokrajowca w bark i znieważył go. Swoje zachowanie miał tłumaczyć tym, że Tanzańczyk miał chwilę wcześniej szturchnąć dziewczynkę i jej nie przeprosił.

Mężczyzna mogący brać udział w tym zdarzeniu był ubrany w jasną koszulkę z krótkim rękawem, długie jeansowe spodnie, niósł przewieszoną przez ramię sportową torbę. Osoby, które rozpoznają prezentowany wizerunek lub były świadkami tego zdarzenia, prosimy o kontakt z policjantami z Nowego Miasta pod numerami telefonów 61 84 12311 lub 997 czynnymi całą dobę.