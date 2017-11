Poruszający spot IPN z okazji Dnia Niepodległości. „Nie było jej. A jest. Polska!”

Z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Instytut Pamięci Narodowej przygotował specjalny spot. Jest on częścią akcji społecznej IPN, który włączył się w przygotowania do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Nie było jej. A jest. Polska!” – to główne hasło filmu. Spot został wyprodukowany przez Chimney Polska.

Jest to kolejna produkcja IPN poświęcona historii Polski. Walka Polaków od pierwszego dnia II wojny światowej aż do upadku komunizmu w Europie w 1989 roku - burzliwe dzieje naszego kraju przedstawia film animowany przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej, studio kreatywne Fish Ladder / Platige Image i firmę Juice. Narratorem angielskiej wersji filmu jest brytyjski aktor Sean Bean, a polskiej – Mirosław Zbrojewicz. Po raz pierwszy został został zaprezentowany po w piątek 15 września na konferencji prasowej w stołecznym Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”.