Kempa po spotkaniu premier Szydło z Macronem. „Prezydent Francji wycofał się ze stanowiska nt. Polski”

W czwartek 23 listopada doszło w Paryżu do spotkania prezydenta Francji Emmanuela Macrona oraz premier Polski Beaty Szydło. Po rozmowach, szefowa polskiego rządu podała, że „to było bardzo dobre i potrzebne spotkanie”. Zaznaczyła ponadto, że relacje Polska-Francja są bardzo ważne. – Są to dwa państwa, które muszą ze sobą współpracować w Unii Europejskiej – mówiła. Poinformowała też, że Emmanuel Macron przyjął zaproszenie do wizyty w Polsce w przyszłym roku.

Beata Kempa odnosząc się do spotkania premier Szydło z prezydentem Macronem oceniła, że „przede wszystkim emocje wyborcze opadły”. – Szereg słów, które niepotrzebnie padły ze strony pana prezydenta Macrona były podyktowane emocjami wyborczymi – stwierdziła. Według szefowej Kancelarii Premiera, wizyta szefowej polskiego rządu we Francji i wspólne rozmowy uświadomiły Macronowi, że „nasze własne sprawy będziemy w naszym kraju rozwiązywać”. – Będziemy się wzajemnie szanować w Unii Europejskiej – dodała.

Według Kempy, „obie strony pokazały w czwartek, że chcą rozmawiać i rozwiązywać problemy”. – Swoje sprawy będziemy rozwiązywać na własnym podwórku – zaznaczyła. – Generalnie (Emmanuel Macron – red.) wycofał się ze swojego stanowiska, które wcześniej prezentował – dodała.