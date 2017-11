Premier Beata Szydło spotkała się z Emmanuelem Macronem. „Mamy wiele spraw, które nas łączą”

Premier Beata Szydło zaznaczyła, że Polska i Francja to państwa, które „doceniają oraz cenią demokrację, wolność, solidarność i suwerenność”. – Polska chyba jak żaden inny kraj docenia co to znaczy być wolnym, demokratycznym państwem, co to znaczy być państwem suwerennym. Nasza historia nauczyła nas że wolność, suwerenność, solidarność i demokracja to wartości których musimy bronić ponad wszystko – mówiła.

Podkreśliła także, że dla Polski bardzo ważne są relacje z Francją. – Polska i Francja to dwa państwa, które muszą ze sobą współpracować w Unii Europejskiej. Mamy wiele spraw, które łączą nas bilateralnie – mówiła szefowa rządu.

Szydło poinformowała ponadto, że umówiła się z prezydentem Emmanuelem Macronem na kolejne rozmowy pomiędzy ministerstwami. Powiedziała, że jest w pełni gotowa do przystąpienia Polski do konstruktywnego dialogu o Unii Europejskiej oraz stwierdziła, że Polska nigdy nie odmawiała dialogu z Komisją Europejską. – Chcę mocno podkreślić, że Polska podobnie jak Francja jest państwem które przestrzega i przywiązuje niezwykłą rolę do tego żeby przestrzegane były wszystkie zasady wartości i prawa, również europejskie. Wszystko to co dzieje się w Polsce, dzieje się właśnie w ramach tych procesów. O tym również rozmawialiśmy – dodała.