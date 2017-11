Maleńczuk do polityka PiS: Dla młodych hipisów byłeś guru. (...) Lali nas tacy, jakich teraz wspierasz

Ryszard Terlecki, obecny szef klubu PiS, działał w młodości w ruchu hipisowskim. Obecnego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego nazywano wówczas „Pies” . Hipisem był także inny polityk PiS, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który miał ksywę „Członek” .

Muzyk Maciej Maleńczuk przyznał w rozmowie z portalem rp.pl, że Terlecki był dla młodych hipisów kimś w rodzaju guru. – Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Tych hipisów gitowcy, ogolone na łyso bandziory, prali po pysku, gdzie się tylko pojawili. Bili, pluli, poniżali, jak się tylko da. I on był wtedy jednym z nas. A teraz się okazuje, że ten sam hipis wspiera te łyse, faszystowskie hordy. I tego mu nigdy nie wybaczę – powiedział Maleńczuk.

Muzyk dodał, że kiedyś w czasach młodości spotkał Terleckiego w przejściu podziemnym. – Wyszedł takim bocznym halsem, z jeszcze jakimś drugim, z pociągu Ewidentnie byli pijani równo, i tak szli sobie boczkiem, w garniturkach – wspominał. Zapytany o to, co dzisiaj powiedziałby dawnemu koledze, muzyk odparł, że...nic by mu nie powiedział. – Chociaż obiecałem sobie, że jak jeszcze raz go spotkam, to mu to powiem: Pies, byłeś hipisem, nie? Lali nas tacy, jakich teraz ty wspierasz. Co ty na to? – przyznał.