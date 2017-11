O Polakach, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej. „Wielu za solidarność zapłaciło najwyższą cenę”

Jak informuje na swojej stronie Radio Maryja, oprócz świadków uratowanych przez naszych rodaków w czasie Holokaustu, w konferencji biorą również udział przedstawiciele polskiego rządu z premier Beatą Szydło i wicepremierem Mateuszem Morawieckim na czele. Do Torunia przybył także marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Prezydenta Dudę reprezentuje minister Adam Kwiatkowski, który odczytał list prezydenta. Sympozjum organizuje Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”, działający przy Fundacji Lux Veritatis, wraz z Fundacją From The Depths przy współpracy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Jonny Daniels z Fundacji From The Depths powiedział podczas konferencji, że Żydzi zawsze będą wdzięczni Polakom za ich działalność podczas II wojny światowej. Daniels podziękował również Tadeuszowi Rydzykowi za "odwagę wzniesienia Kaplicy Pamięci". – Dziękuję za pamięć. To obowiązek pamiętać o Polakach, którzy oddali swoje życie – dodał. – Przez 1000 lat społeczność żydowska mieszkała w Polsce, obok swoich polskich sąsiadów, w harmonii i pokoju. To istnienie w pewnym momencie okazało się niemożliwe. Żydzi zawsze będą wdzięczni Polakom za otwartość i przyjęcie nas na swojej ziemi – podkreślił prezes fundacji „From The Depths.

Z kolei prezydent Andrzej Duda w specjalnym liście podkreślił, że "toruńskie sanktuarium staje się jednym z najważniejszych miejsc pamięci o osobach, które zasłużyły na miano naszych największych bohaterów narodowych". Andrzej Duda dodał, że "Polskie Państwo Podziemne ratowało Żydów, chociaż jego przedstawiciele byli tropieni prze okupantów". "Pamiętamy o niezliczonych anonimowych Polakach ratujących Żydów w tym licznych księżach i siostrach zakonnych. Ciągle poznajemy losy nowych Polskich rodzin pomagających Żydom. Polaków pomagających było wiele tysięcy, nigdy nie będziemy znać ich wszystkich" – zaznaczył prezydent.

Podczas konferencji wystąpił również Joachim Brudziński, który odczytał list w imieniu Jarosława Kaczyńskiego. "Postawa Sprawiedliwych – Polaków ratujących Żydów była manifestacją duchowej siły i wolności, dochowania wierności wartościom, przeciwstawieniem się nieludzkiemu systemowi. Ich wybory były heroiczne, choć wokół szalał terror. Chodź za pomoc bliźniemu żydowskiego pochodzenia groziła całej rodzinie zazwyczaj okrutnie zadawana śmierć. Na przekór atmosferze strachu i niepewności – ratowali prześladowanych Żydów. Wielu z Nich – jak choćby Rodzina Ulmów, czy Rodzina Kowalskich – za tę solidarność z drugim człowiekiem płaciła najwyższą cenę. Te jakże liczne akty afirmacji człowieczeństwa w czasach dziejowego kataklizmu, jakim była II wojna światowa, czynią Sprawiedliwych naszymi Bohaterami" – napisał prezes PiS.

Swoje świadectwa wygłosili również uratowani Żydzi m.in. Anna Henrietta Kretz – Daniszewski z Antwerpii. – Byłam skazana na śmierć tylko za jedną "zbrodnię", urodziłam się Żydówką. Ukrywali mnie i moich rodziców na strychu, kryjówkę zdradził niestety Żyd, który z nami się ukrywał. Siostra Kędzierska miała schowanych jedenaścioro dzieci żydowskich i troje dzieci cygańskich i tym samym narażała na śmierć siebie i wszystkie zakonnice – opowiadała Daniszewski.